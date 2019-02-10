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Общество

Мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Псковской области 11 февраля

11 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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