Мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Псковской области 11 февраля

16:20, 10 февраля 2019, ПАИ

11 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.