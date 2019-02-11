Пять краж кофе совершил порхович из одного и того же магазина в Пскове

09:34, 11 февраля 2019, ПАИ

В Пскове житель Порхова предстанет перед судом за совершение пяти краж кофе из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

С ноября 2018 года по январь текущего года, 54-летний судимый житель Порхова приходил в магазин «Дикси» в Пскове на Рижском проспекте и воровал кофе. Похищенное мужчина продавал. За этот период порхович совершил 5 краж.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (кража), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. Уголовное дело направлено в суд.