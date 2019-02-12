36-летний молдованин попытался скрыться от закона в Псковской области

09:06, 12 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при пересечении государственной границы Российской Федерации задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Себежском районе на российско-латвийской границе на въезд в РФ прибыл гражданин Молдавии. При осуществлении проверки документов выяснилось, что 36-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами Молдавии.

Иностранец числится в розыске за злостное хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения оружия или других предметов для причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции Себежа для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.