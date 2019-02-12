Подпольную нарколабораторию закрыли в Пскове

10:33, 12 февраля 2019, ПАИ

В Пскове изъят мефедрон в особо крупном размере, специальное оборудование и около миллиона рублей. Наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта на территории субъектов Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с целью личного обогащения подозреваемый вступил в сговор с неустановленными администраторами незаконной интернет-площадки, на которой был создан онлайн-магазин. С его помощью осуществлялась дистанционная продажа мефедрона.

Одновременно для получения большей материальной выгоды у мужчины возник умысел о самостоятельном изготовлении наркотического средства. Для этого в сети он изучил процесс его изготовления, организовал поставку необходимых реактивов, а также оборудования из ряда специализированных и профильных магазинов. Был установлен способ реализации готового наркотика с использованием возможностей оператора почтовой связи, а также транспортных и логистических компаний.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленника, в его офисе, гараже и на месте производства наркотиков. Изъято более 700 граммов мефедрона, что составляет особо крупный размер. Это количество эквивалентно порядка 2500 разовым дозам. Обнаружено также более 50 граммов гашиша и МДМА.

Среди изъятого - лабораторное оборудование, использовавшееся при изготовлении наркотиков, свыше 100 килограммов различных реактивов, химических составляющих и более 700 тысяч рублей, полученных от продажи наркотических средств.

Таким образом, в действиях фигуранта и иных неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.