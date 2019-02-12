В Пыталовском районе устанавливают личность неизвестного мужчины

09:52, 12 февраля 2019, ПАИ

В Пыталовском районе устанавливают личность неизвестного мужчины. Его задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка без документов, удостоверяющих личность. Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 40-60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Просит называть его Алексей Данилович Кайсазин. 1965 года рождения.

Особые приметы: зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

Был одет в куртку на синтепоне черно-оранжевую на «молнии», серую кофту, рубашку с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленую футболку, черные джинсы с ремнем черного цвета, ботинки зимние черные. При себе имел сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, просят обратиться по адресу: 181410, Псковская область, Пыталово, ул. Белорусская, 16 А отделение МВД России по Пыталовскому району. Телефон дежурной части: 8-81147-2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.