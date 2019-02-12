0
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
11:36
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
11:25
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой
22:16
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Еще новости
Происшествия

В Пыталовском районе устанавливают личность неизвестного мужчины

В Пыталовском районе устанавливают личность неизвестного мужчины. Его задержали 19 сентября 2018 года  в районе деревни Гологузка без документов, удостоверяющих личность. Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 40-60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Просит называть его Алексей Данилович Кайсазин. 1965 года рождения.

Особые приметы: зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

Был одет в куртку на синтепоне черно-оранжевую на «молнии», серую кофту, рубашку с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленую футболку, черные джинсы  с ремнем черного цвета, ботинки зимние черные. При себе имел сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, просят обратиться по адресу: 181410, Псковская область, Пыталово, ул. Белорусская, 16 А отделение МВД России по Пыталовскому району. Телефон дежурной части: 8-81147-2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
07 февраля 2019
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские 1
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой
07 февраля 2019
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой 5
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
06 февраля 2019
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области
05 февраля 2019
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области 5

Идет загрузка...