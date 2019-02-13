20-я сессия Псковской городской Думы проходит в ГКЦ

10:20, 12 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 11 февраля, в Городском культурном центре проходит 20-я сессия Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. На заседании присутствует 21 депутат. В проект основной повестки дня сессии включено 19 вопросов, еще 5 вопросов включено в дополнительную повестку.

Депутаты заслушают администрацию Пскова по вопросу организации уборки города в зимний период. Будет предоставлена информация по контролю за исполнением муниципальных контрактов подрядными организациями и по организации вывоза снега и взаимодействию с управляющими организациями города по уборке дворовых территорий.

Вынесены на обсуждение изменения в решение Псковской городской Думы от 26 декабря 2018 года №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а также в решение Псковской городской Думы от 31.01.2003 №39 «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг». Депутатам предстоит согласовать Положение об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в городе Пскове и утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга органами местного самоуправления муниципального образования «Город Псков». В повестке дня сессии также обозначены вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по кадрам, внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пскова.

В рамках дополнительной повестки, вынесенной на 20-ю сессию Псковской городской Думы, планируется согласовать продление срока исполнения обязанностей директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства» Дениса Васильева. Также в повестку внесено рассмотрение ходатайств о награждении Почётными грамотами и Благодарственными письмами работников муниципальных предприятий «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал» в связи с Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году будет отмечаться 17 марта.