Найден 18-летний похититель бензопилы и DVD-проигрывателя из дачного дома в Великолукском районе

11:25, 12 февраля 2019, ПАИ

Великолукские полицейские установили 18-летнего молодого человека, который украл бензопилу и DVD-проигрыватель из дачного дома в деревне Каменистик, отжав входную дверь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление совершено в период с 9 сентября 2018 года по 11 февраля текущего. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, безработная 29-летняя жительница Куньинского района подозревается в похищении смартфона со столика в клубе по улице Некрасова в Великих Луках ночью 20 января. Ущерб, причиненный одной из посетительниц клуба, составил 10 тысяч рублей. Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка.

Вечером 7 февраля с территории организации в деревне Неелово Псковского района были похищены около 60 метров медного кабеля. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установленподозреваемый в совершении данного противоправного деяния, им оказался судимый 38-летний пскович. Он также дал признательные показания. Проводится проверка