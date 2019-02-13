Решение вопросов с ремонтом жилья и газификацией частных домов в Красногородском и Пыталовском районах взяла на контроль Елена Бибикова

12:05, 12 февраля 2019, ПАИ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова провела прием граждан в Красногородском и Пыталовском районах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора, Елена Бибикова взяла на контроль решение вопросов с ремонтом жилья и газификацией частных жилых домов.

Пенсионеры, ранее длительное время работавшие в различных организациях в сельской местности, обратились к сенатору с вопросами о порядке начисления надбавки в размере 25% к фиксированной выплате к страховой пенсии для тружеников села. Ряд вопросов касался жилищной сферы, в частности, капитального ремонта дома, расселения из аварийного и ветхого жилья и возможности предоставления временной муниципальной жилплощади многодетной семье. Жители города Пыталово обратились с просьбой о содействии в газификации улицы, где располагаются их частные дома, и высказали готовность принять участие в софинансировании работ по проведению трубопровода. В целях решения вопросов, прозвучавших от жителей районов, Елена Бибикова провела рабочую встречу с руководством профильного Комитета Псковской области и руководителями районных администраций.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Елена Бибикова посетила Красногородскую школу-интернат - «Агрошколу» и Красногородскую специальную коррекционную школу-интернат для детей-сирот, где созданы системы профессионального обучения, чтобы по окончании учреждения у выпускников была профессия и возможность найти работу. В агрошколе есть собственная производственная база: учебные мастерские, кабинет автодела, учебно-опытный участок, подсобное хозяйство. Здесь дети получают профессии тракториста, садовника, рабочего плодоовощного хранилища. В коррекционной школе-интернате девочек обучают швейному делу, мальчиков — столярному.

В беседе с сенатором руководители учреждений сообщили, что стараются поддерживать связь с выпускниками, у которых нет близких и родных людей, в случае необходимости готовы оказать поддержку, предостеречь от мошенников, жертвами которых зачастую становятся одинокие инвалиды, теряя деньги или недвижимость. Елена Бибикова отметила, что сейчас обсуждается закон о распределенной опеке для людей с ментальными особенностями. Законопроект вводит институт внешних опекунов. То есть не только дома-интернаты смогут исполнять функции опекуна, но и, к примеру, волонтеры профильных общественных организаций, социально ориентированных НКО.