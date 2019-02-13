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Политика

Зарегистрированы четыре участника предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Великолукскую гордуму

Зарегистрированы четыре участника предварительного голосования по определению кандидата от партии «Единая Россия» на довыборах депутата Великолукской городской Думы по одномандатному округу №14. Решение принято 12 февраля на заседании оргкомитета по организации и проведению голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В список участников предварительного голосования включены финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, директор средней школы №13 Елена Чернозубова, директор ООО «СМУ-278» Сергей Дымов и водитель ОАО «Великолукский мясокомбинат» Александр Выса. Все они члены партии «Единая Россия».

Выдвижение участников продлится до 20 февраля. Уже на следующий день, 21 февраля, в 18:00 и 25 февраля в 17:00 в школе №12 состоятся их встречи с избирателями. Предварительное голосование пройдет 3 марта. Для его проведения будет сформирован один счетный участок на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).

Напомним, дополнительные выборы в Великолукскую гордуму назначены на 26 мая.

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