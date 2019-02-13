Действующую редакцию закона Псковской области «О наказах избирателей» предлагается изменить

10:45, 13 февраля 2019, ПАИ

На рассмотрение Псковского областного Собрания поступил законопроект «О внесении изменения в Закон Псковской области «О наказах избирателей». Автором законодательной инициативы выступил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

По результатам проведённого анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы парламентарий предложил внести в текст документа дополнения и уточнения.

«Закон «О наказах избирателей» действует уже восемь лет. Ответственность за ежегодный сбор наказов, обобщение, рассмотрение, согласование с администрацией и контроль за их исполнением возложен на комитет по бюджету, поэтому именно в комитете накопился определённый опыт работы с данным законом», - пояснил Борис Полозов. Вице-спикер отметил, что предлагаемые поправки, в основном, касаются предварительной работы с наказами.

«Мы считаем, что депутат, подающий наказ своих избирателей в областное Собрание, должен в первую очередь и сам работать с этим наказом – не просто отдать, и дальше пусть кто-то занимается этим вопросом, а проработать предварительно с органами местного самоуправления и органами госвласти. Возможно, прозвучавший наказ уже находится в работе или может решаться другими методами – депутат, подающий наказ, должен знать это досконально», - сказал Борис Полозов.

Внесение наказов избирателей предполагается осуществлять на встречах депутатов с избирателями, на которых могут присутствовать представители органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий. По мнению депутата, такая процедура позволит учесть мнение большего количества граждан при принятии решения о внесении того или иного наказа избирателей и обсудить актуальность предложений избирателей и возможные пути их решения.

В порядок работы с наказами избирателей предлагается включить положения о согласовании вопросов реализации внесённых наказов с органами исполнительной власти области или органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация соответствующих наказов избирателей.

Ввиду того, что предварительное согласование внесённых наказов избирателей будет осуществлено до их внесения в областное Собрание, предлагается исключить предварительное рассмотрение внесённых наказов профильными комитетами регионального парламента.

Законопроектом также уточняется, что наказы избирателей должны относиться к полномочиям органов государственной власти области по предметам совместного ведения Российской Федерации и Псковской области и по предметам ведения региона, но при этом могут относиться и к полномочиям органов местного самоуправления в случае, если их реализация направлена на достижение целей, установленных в государственных программах области.