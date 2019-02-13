Оксана Федорова подарит псковичам «Музыку любви»

14:36, 13 февраля 2019, ПАИ

9 марта в Псковской областной филармонии состоится премьера концертной программы «Музыка любви» с участием получившей в 2002 году титул «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой и знаменитого тенора, солиста ведущих российских и зарубежных оперных театров Дмитрия Галихина. Знаменитая псковичка рассказала о том, как родилась идея этого проекта.

- Оксана, после сравнительно большого перерыва вы снова удивляете ваших поклонников таким удивительным концертом. Как родился ваш дуэт – Оксана Федорова и Дмитрий Галихин?

- Во время моего перерыва я готовилась к поступлению в консерваторию. Теперь, я надеюсь, мое отсутствие будет недолгим. С Дмитрием мы сотрудничаем по ряду проектов, проводили конкурс современных композиторов, который мы готовили вместе с Фондом «Спешите делать добро!» консерваторией и Союзом музыкальных деятелей России. Так, в процессе сотрудничества, родилась идея совместного проекта «Музыка любви».

- Расскажите пожалуйста, в чем уникальность вашего концерта?

- «Музыка любви» - это, конечно же, всеми любимые произведения о любви русской и зарубежной музыки. В концерте прозвучат романсы, а также яркие хиты русской и зарубежной музыки: испанской, итальянской, французской…

- Выступление в родном городе будет каким-то особенным?

- Свою новую программу я начинаю в родном городе, так что это премьера концерта, псковичи его увидят первыми. Это мой подарок Пскову. Хотелось бы, чтобы это стало доброй традицией.

Добавим, что для создания неповторимой атмосферы оформления сценического пространства концерта «Музыка любви» будут использованы платья Дома моды Оксаны Фёдоровой «OFERA».

Все средства от благотворительного концерта «Музыка любви» будут направлены в Фонд «Спешите делать добро!» на реализацию культурно-просветительских проектов и адресную помощь детям.

Напомним, что Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан в 2009 году Оксаной Федоровой в целях создания и продвижения культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи людям в сложной жизненной ситуации. Фонд реализует 6 программ: «Культура и просвещение», фестиваль «Между нами, девочками», «Яркие дни», спортивную программу «Будь в форме», адресную помощь - «Простые вещи» и «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве и не имеет филиалов и отделений.

Билеты на благотворительный концерт «Музыка любви» можно приобрести в кассах Псковской областной филармонии.

Интервью подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области.