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Владимир Путин впервые выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 20 февраля, пройдет в Гостином дворе. Это первый раз, когда Гостиный двор выбран для подобного формата выступления главы государства, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году послание будут проводить не в Кремле, потому что Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, в котором Владимир Путин в последние годы зачитывал послание, находится на ремонте.

В среднем число приглашенных на послание колеблется в районе тысячи человек. Это депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство администрации президента, члены правительства, губернаторы, главные редакторы СМИ, общественные деятели и представители основных конфессий.

Напомним, в прошлом году в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о новейших образцах российского вооружения: гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковой ракете «Кинжал», межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат». Аудитории показали видеоролики, демонстрирующие возможности этого оружия.

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