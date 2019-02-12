Условное наказание получил проживающий в Пскове мурманчанин, скрывшийся на месяц из-под надзора

12:00, 14 февраля 2019, ПАИ

К пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять месяцев приговорил суд проживающего в Пскове 45-летнего уроженца Мурманской области, который скрылся на месяц из-под надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что 28 февраля 2018 года в отношении обвиняемого Псковский городской суд установил административный надзор сроком на 2 года со дня вступления решения суда силу. Также были введены административные ограничения: обязательная явка 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации, запрет на посещение мест продажи алкоголя в розлив, на пребывание вне жилого помещения с 23:00 до 6:00. Административный надзор был установлен с 23 марта прошлого года.

9 октября 2018 года поднадзорный будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, без уведомления сотрудников полиции и при отсутствии соответствующего разрешения самовольно покинуло место проживания и не появлялся в нём до 13 ноября 2018 года. Тем самым он выбыл из-под надзора контролирующего органа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, небольшую тяжесть совершенного преступления, данные о личности подсудимого.

Приговор суда не вступил в законную силу.