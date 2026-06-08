Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре в великолукской деревне Борки

12:20, 08 июня 2026, ПАИ

В Великолукском районе проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Сообщение об обнаружении тела пожилой женщины поступило в правоохранительные органы после ликвидации возгорания в одном из частных домов в деревне Борки. На месте происшествия зафиксированы следы воздействия высоких температур.

По предварительным данным, погибшая проживала в доме одна. Одной из возможных причин пожара могла стать неисправная работа нагревательного электроприбора.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.