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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре в великолукской деревне Борки

В Великолукском районе проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение об обнаружении тела пожилой женщины поступило в правоохранительные органы после ликвидации возгорания в одном из частных домов в деревне Борки. На месте происшествия зафиксированы следы воздействия высоких температур.

По предварительным данным, погибшая проживала в доме одна. Одной из возможных причин пожара могла стать неисправная работа нагревательного электроприбора.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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