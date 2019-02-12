За кражу аккумуляторов и попытку похитить уголь великолучанин отправится в тюрьму

15:22, 14 февраля 2019, ПАИ

За совершение четырех краж и двух попыток похищения чужого имущества великолучанин проведет 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина неоднократно воровал свинцово-кислотные аккумуляторы, предназначенные для резервирования напряжения в целях обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, и пытался похитить каменный уголь.