0
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
11:36
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
11:25
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой
22:16
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Еще новости
Происшествия

Шестеро пожарных тушили возгорание мусора на Рижском проспекте в Пскове

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пскове. Об этом Псковскому агентству инфорсмации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании мусора на Рижском проспекте поступил в 15:59. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
07 февраля 2019
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские 1
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой
07 февраля 2019
Прокурор Псковской области прокомментировал дело журналистки Светланы Прокопьевой 6
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
06 февраля 2019
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области
05 февраля 2019
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области 5

Идет загрузка...