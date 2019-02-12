В Великих Луках произошло ДТП с участием пешехода

20:31, 14 февраля 2019, ПАИ

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентств информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на улице Вокзальной с участием одного автомобиля и пешехода поступило в 19:36. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.