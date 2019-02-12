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Происшествия

В Красноярске после взрыва газа обрушился жилой дом

В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в трехэтажном здании по адресу улица Кандагарская, дом 3, около 21:00 по местному времени (17:00 мск). В результате были разрушены стены на втором и третьем этажах, произошло обрушение трех квартир.

После взрыва из дома были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.

В настоящее время к работам на месте происшествия привлечены 25 сотрудников ведомства и 7 единиц техники.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службе технического надзора региона, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием или его неисправность в квартире, располагающейся на втором этаже.

14 января в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа, в результате которого погибли пять человек. 31 декабря 2018 года обрушился подъезд одного из жилых домов в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По основной версии, причиной ЧП также стал взрыв газа.

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