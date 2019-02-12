Восемь пожарных тушили возгорание мусора на улице Николая Васильева в Пскове

21:50, 14 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании мусора на улице Николая Васильева поступило в 18:07. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.