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Общество

Россияне заранее узнают о своих пенсиях

Россияне смогут узнавать размер своих будущих пенсий благодаря новому сервису, который собирается запустить Пенсионный фонд. Об этом рассказал его глава Антон Дроздов, которого цитирует ТАСС.

«Мы собираемся запустить проект "Моя пенсия", чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций», — сказал Дроздов.

По его словам, граждане смогут узнавать размер будущей пенсии из расчета сохранения текущих доходов. Также им будут давать советы по увеличению социальных выплат, исходя из индивидуальных возможностей.

Дроздов рассказал, что считает нужным ввести в российских школах специальный курс, на котором детей будут знакомить с устройством пенсионной системы: «Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту».

Глава Пенсионного фонда напомнил, что ведомство уже несколько лет издает учебное пособие для учеников старших классов школы и колледжей, которым уже воспользовались около шести миллионов человек.

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