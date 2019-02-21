Андрей Карпов: Надо составлять рейтинг партии с чистого листа

12:59, 22 февраля 2019, ПАИ

С 1 ноября 2018 года исполком Псковского регионального отделения «Единой России» возглавляет Андрей Карпов. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал, что удалось сделать за первые сто дней работы, прокомментировал решения XXV партийной конференции, а также поведал, как псковские единороссы будут повышать рейтинг партии, и поделился планами реготделения на 2019 год.

- 5 февраля состоялась XXV конференция регионального отделения «Единой России», какие решения на ней были приняты?

- В декабре прошлого года состоялся съезд «Единой России», на котором Устав партии был принят в новой редакции. И все решения партийной конференции, состоявшейся в феврале, связаны как раз с этим. Мы заново сформировали рабочие органы. Переизбрали секретаря регионального отделения, изменили полномочия и определили новые составы регионального политсовета и его президиума.

- А в чем смысл перераспределения полномочий между политсоветом реготделения партии и его президиумом?

- Концептуально поменялась система управления Псковским региональным отделением партии. Если ранее региональный политсовет, состоящий из 37 человек (теперь их 40), принимал решения практически по всем вопросам, отнесенным к компетенции Псковского регионального отделения «Единой России», то сейчас он стал политическим выборным органом, и в его ведении теперь находятся вопросы, касающиеся развития партии и социально значимых проектов. Все остальные отнесены к компетенции президиума регионального политсовета, что позволит более оперативно, своевременно принимать те или иные решения.

- Есть ли замеры рейтинга партии в Псковской области на сегодняшний день? Как он изменился?

- На сегодня из той социологии, которую делает Москва, мы видим, что более 40% граждан страны относятся к деятельности партии «Единая Россия» положительно. И Псковское региональное отделение, по ощущениям и цифрам, в «золотой середине».

Надо признать, что в последнее время рейтинг партии в силу объективных причин немного снизился. Можно принять конец 2018 года за нулевую отметку и составлять рейтинг с чистого листа, тогда примерно в середине 2019 года будет понятно, как складывается ситуация.

- Как именно планируется работать в этом направлении?

- Для нас важно реализовывать те планы и выполнять те задачи, которые стоят перед региональным отделением. Если мы сможем показать людям, что «Единая Россия» - партия, которая работает на развитие, старается делать всё возможное в сложившихся обстоятельствах и при имеющихся ресурсах, то нарастим поддержку избирателей и, соответственно, сможем повысить свой рейтинг. Не искусственно, а посредством реальных дел. Наша задача заключается в том, чтобы человек почувствовал улучшения в своей жизни.

- Как партия готовится к выборным кампаниям, предстоящим в 2019 году?

На сегодняшний момент Псковское региональное отделение «Единой России» полностью готово к выборам. Для этого есть все необходимые ресурсы и кадры. Нам предстоит провести обязательную процедуру предварительного голосования – определить кандидатов от партии на грядущих выборах, которым доверяют избиратели той или иной территории.

- Сформирован ли уже пул кандидатов на посты глав районов?

- Все действующие главы шести районов (Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского) – представители партии «Единая Россия», и вправе участвовать в предстоящем отборе кандидатов. При этом, если они хотят избираться, то должны понимать и учитывать тот факт, что жизнь не стоит на месте, и «Единая Россия» взяла курс на обновление. В противном случае партия, скорее всего, не готова будет их поддержать.

Главная цель – выдвинуть от партии достойных кандидатов, которые пользуются заслуженным авторитетом и поддержкой у избирателей. На данный момент в наших рядах достаточно много людей, которые готовы работать на благо граждан, качественно решать поставленные задачи и нести ответственность.

- Насколько высока, по прогнозам, будет конкуренция на этих выборах?

- Выборы, я думаю, будут очень высококонкурентными. Никто не гарантирует кандидатам от «Единой России» легкую победу.

- В 2018 году предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на пост главы Псковского района сопровождалось скандалами. Созданы ли механизмы, которые предотвратят повторение этой истории?

- Такие механизмы существуют. Надо внимательно сопровождать предварительное голосование, чтобы не допустить нарушений. Что касается предварительного голосования в Псковском районе, то здесь должны возникать вопросы к кандидатам, которые, применяя запрещенные технологии, пытались привести избирателей на счетные участки, чтобы они отдали свои голоса в их пользу. Конечно, если такое происходит, то это нужно пресекать в самом начале.

- В Локнянском районе после избрания главы от «Единой России» жители начали сбор подписей за ее досрочную отставку. Как вы оцениваете ситуацию, что сегодня происходит в муниципалитете?

- Люди критикуют главу района, и понятно, что их кто-то консолидирует, не могут они стихийно объединяться. Проблемы, конечно, есть, однако в настоящее время в некоторой степени они урегулированы.

В этом районе требуется, прежде всего, обновление партии. Наше местное отделение там работает не так, как хотелось бы. И, может быть, мы начнем свое обновление в 2019 году именно с Локнянского района.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние регионального исполкома «Единой России»? Что вам уже удалось изменить за время работы на посту руководителя? Какие задачи для себя ставите?

- Прошло не так много времени, пока приняты первоочередные меры. Мы расстались с теми людьми, которые были не готовы работать по новым правилам. На смену им пришли профессионалы, которые заинтересованы и стремятся решать стоящие перед партией задачи. На сегодняшний день кадровый вопрос в исполкоме закрыт.

Исполком не только обеспечивает проведение предвыборный кампании, но и активно работает в межвыборный период. К примеру, «Единая Россия» реализует в Псковской области 15 федеральных партийных проектов, затрагивающих основные сферы жизни, назначены региональные координаторы, и одна из задач исполкома - оказывать им содействие.

В перспективе необходимо оценить, как работают отделения партии в муниципалитетах, хватает ли им ресурсов, насколько профессиональные люди возглавляют исполкомы на местах. Теперь мы будем предъявлять к руководителям исполкомов повышенные требования, ставить определенные задачи, в случае невыполнения которых могут быть принять кадровые решения.

- В конце 2018 года руководитель реготделения Александр Котов сообщал о ревизии членства в партии. Завершился ли этот процесс? Будет ли объявлен новый «призыв» в партию, чтобы восстановить былую численность?

- Можно сказать, что ревизия завершена, но возможны точечные корректировки. Сейчас нет тенденции выхода членов из партии «Единой России». Наоборот, мы видим положительные изменения - люди вступают в партию. В Псковском региональном отделении насчитывается более 9,5 тысяч партийцев и около 4 тысяч сторонников.

Но роль и место партии в политической системе координат определяются не количеством ее членов. Мы доказываем своими делами, что способны менять жизнь людей к лучшему.