Число претендентов на участие от «Единой России» в довыборах в Великолукскую гордуму увеличилось до семи

09:19, 15 февраля 2019, ПАИ

До семи увеличилось число участников предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата от партии для участия в довыборах в Великолукскую городскую Думу по округу №14. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Список участников предварительного голосования пополнили корреспондент Великолукской телерадиокомпании Ксения Фадеева, специалист по работе с молодежью Управления образования администрации Великих Лук Павел Аринцев и заместитель генерального директора по производству Великолукского механического завода Михаил Кузнецов. Все они - члены партии.

Выдвижение участников предварительного голосования продлится до 20 февраля. Уже на следующий день, 21 февраля, в 18:00 и 25 февраля в 17:00 в школе №12 состоятся их встречи с избирателями. Предварительное голосование пройдет 3 марта. Для его проведения будет сформирован один счетный участок на базе избирательного участка №132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).

Напомним, дополнительные выборы в Великолукскую гордуму назначены на 26 мая.