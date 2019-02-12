За оформление подставного ДТП в Пскове бывшему инспектору ДПС грозит тюрьма

10:13, 15 февраля 2019, ПАИ

Бывший инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по Пскову предстанет перед судом за оформление подставного ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в марте 2017 года инспектор ДПС, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, оформил подставное ДТП с участием водителей ВАЗ-2018 и «БМВ-320» с целью получения владельцем отечественного автомобиля компенсации за несуществующий страховой случай.

Экс-полицейский обвиняется по двум составам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 2 статьи 292 УК РФ. За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.