Псковичи могут принять участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства

12:47, 15 февраля 2019, ПАИ

14 февраля в Пскове члены комиссии по включению общественной территории в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» проголосовали за адресный перечень для вынесения на рейтинговое голосование.

В список вошли детский сад № 37 «Кораблик», средняя общеобразовательная школа № 24, парк вдоль Сиреневого бульвара, сквер на улице Труда,14, сквер на улице Технической,14, территория между домами 77 и 81 на Рижском проспекте и сквер на улице Первомайской.

Глава Пскова Иван Цецерский поручил администрации города разработать структуру механизма электронного голосования. Также на сайте УГХ разместят схемы 7 общественных пространств, включенных в перечень для голосования, которое стартует в Интернете 15 февраля. Со схемами утвержденных территорий и постановлением можно будет ознакомиться в газете «Псковские новости» 20 февраля.