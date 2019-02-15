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Общество

За кражу денег и планшета пскович получил два года ограничения свободы

В Пскове местного жителя приговорили к 2 годам ограничения свободы за кражу денег и планшета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В начале июля 2018 года 36-летний молодой человек в нетрезвом состоянии, находясь в квартире знакомой, украл из ее кошелька 4 тысячи рублей. Также в середине того же месяца у магазина в районе «Запсковье» обвиняемый, снова находящийся в состоянии алкогольном опьянения, попросил у знакомого планшет, чтобы послушать музыку и сбежал с ним.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 (кража) и части 1 статьи 161 (грабёж) УК РФ.  Как пояснил в суде обвиняемый, на кражи его спровоцировало действие алкоголя. Приговор суда не вступил в законную силу.

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