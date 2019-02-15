Более 90 тысяч рублей долга по зарплате выплатили псковичу после вмешательства приставов

16:40, 15 февраля 2019, ПАИ

В Пскове приставы обязали образовательную организацию выплатить своему работнику долг в 96 тысяч рублей по зарплате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Специалисты ведомства обратили взыскание на денежные средства организации, находящиеся на счетах в банках, вынесли запрет на совершение действий по регистрации, ограничил проведение расходных операций по кассе, а также предупредил руководителя организации об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).