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Общество

50-летие подразделений лицензионно-разрешительной работы отметили в Пскове

Сегодня, 15 февраля, в управлении Росгвардии по Псковской области состоялось торжественное собрание личного состава, посвященное 50-летию со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие ветераны подразделения, представители органов власти области, города Пскова и УМВД России по Псковской области. 

Обращаясь к собравшимся, начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что на протяжении всей своей истории сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля, с честью и достоинством выполняли и выполняют поставленные государством задачи.

Отдельно полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил ветеранов службы, за самоотверженность и преданность профессии, за опыт и знания, благодаря которым личный состав достойно выполняет свои служебные обязанности.

После вручения грамот, памятных подарков и объявления благодарностей состоялся праздничный концерт творческого коллектива учащихся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В ведомстве напомнили, что 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образован 4-й отдел, на который были возложены функции разрешительной работы. Этот день и является днем создания подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Указом президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года №157 подразделения лицензионно-разрешительной работы преданы в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.  Отмечается, что сегодня в Псковской области на учете состоит более 23 тысяч человек, у которых на руках порядка 43 тысяч единиц оружия.

Сотрудники отделения государственного контроля осуществляют надзор за деятельностью 12 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, а также за обеспечением безопасности 15 объектов топливно-энергетического комплекса.

По направлению лицензионно-разрешительной работы оказывается 25 видов госуслуг, из них 24 – в электронном виде. Сотрудники Росгвардии контролируют оказание частных охранных услуг, осуществляемых 79 частными охранными организациями.

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