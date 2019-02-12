В отношении обвинявшегося в двойном убийстве депутата прекратили уголовное дело

10:18, 16 февраля 2019, ПАИ

Депутат городской думы Иркутска Александр Панько, обвиняемый в двойном убийстве, сообщил о закрытии уголовного дела против него. Как сообщает Lenta.ru, он отметил, что «вернулся к своей обычной жизни» и занимается предпринимательской и общественной деятельностью.

По информации здания, Панько был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к убийству двух человек в Чите. Показания на него дали депутат городской думы Читы и бывший депутат читинской облдумы.