Под антисанкции могут попасть консервы, икра и оливки

17:23, 16 февраля 2019, ПАИ

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Как сообщает РБК, под запрет могут попасть готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, мидии и устрицы), икра осетровых, овощные консервы, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки. Кроме того, предлагается запретить ввоз в Россию свежей или охлажденной баранины и козлятины, а также некоторых субпродуктов из яиц, меда и лука-севка.

Также под запрет на импорт в Россию попадут живые животные: лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другие виды домашней птицы. Кроме того, в списке ФТС ароматизаторы, экстракты и пищевые добавки.