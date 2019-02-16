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Лукашенко высказал мнение, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что готов к любой степени интеграции Белоруссии и России, которую поддержат народы двух стран, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это – вопрос», - сказал он. «Мы исходим из того, что сегодня есть два государства», - добавил белорусский президент.

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