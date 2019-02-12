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Пскович украл из магазина спиртное

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области сегодня, 16 февраля, поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Кузбасской дивизии, сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали​ 35-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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