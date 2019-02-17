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Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»

Сегодня, 17 февраля, в Пскове в ТЦ «Максимус» состоится программа «Шоу гигантских мыльных пузырей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, развлекательные программы в «Максимусе» пользуются популярностью среди покупателей и гостей торгового центра. Кроме развлекательной программы будут организованы конкурсы, розыгрыши призов и подарков от партнеров мероприятия.

Шоу состоится в 12:00 в атриуме «Максимус в квадрате». Начало - в 12:00. Вход свободный.

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