Псковские пятиклассники представили регион на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

12:01, 17 февраля 2019, ПАИ

С 11 по 15 февраля в Чехове (Московская область) на спортивно-оздоровительной базе московского спортивного городского общества «Юность» состоялся XIV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике посвященной памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева призы Олимпийского Чемпиона Дмитрия Берестова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной федерации тяжелой атлетики.

В соревнованиях приняли участие 495 юных атлетов со всех регионов России. Псков на турнире представляли воспитанники ДЮСШ «Надежда», пятикласники школы №16 Пскова имени Героя России А. Воробьева., Алексей Козлов, Комил Мирзоев, Илья Викторов и их тренер Игорь Цветков.

Алексей Козлов в весе до 37 килограммов занял 9 место и выполнил 1 юношеский разряд, Комил Мирзоев в этой же категории занял 11 место и выполнил 2 юношеский разряд, а Илья Викторов выступал в категории до 41 килограммов и из 24 спортсменов занял 5 место выполнив 1 юношеский разряд.