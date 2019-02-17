Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области

13:17, 17 февраля 2019, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг занял первое место в номинации «Технология или подход, похоронивший компанию» премии «Питерская премия» в области политических профессий. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Лев Шлосберг получил статуэтку и сертификат за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области.

«Питерская премия» присваивается за технологию или подход, похоронивший кампанию – «антиноминация» для политтехнологов. Вид «премии» – скульптура Остапа Бендера «Провал» на постаменте с гравировкой золотого, серебряного и бронзового цветов. Номинация от третьего лица определяется голосованием коллег.