Признак богатого россиянина назвала журналистка Forbes
Журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes назвала признаком богатого россиянина лимоны. Об этом пишет lenta.ru.
Журналистка пообщалась с представителем компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. Limoneira занимается поставками цитрусовых и авокадо. По словам Эдвардса, россияне употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители других стран. Он предположил, что это связано с высоким потреблением водки или чая.
Позже Гарольд Эдвардс обнаружил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать свой высокий статус.