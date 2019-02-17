Признак богатого россиянина назвала журналистка Forbes

17:32, 17 февраля 2019, ПАИ

Журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes назвала признаком богатого россиянина лимоны. Об этом пишет lenta.ru.

Журналистка пообщалась с представителем компании Limoneira Гарольдом Эдвардсом. Limoneira занимается поставками цитрусовых и авокадо. По словам Эдвардса, россияне употребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем жители других стран. Он предположил, что это связано с высоким потреблением водки или чая.

Позже Гарольд Эдвардс обнаружил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы показать свой высокий статус.