В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика

23:56, 17 февраля 2019, ПАИ

16 февраля 2019 года в салоне автобуса, следовавшего маршрутом «Псков – Санкт-Петербург», на 44-м километре трассы Р-23 на территории Гатчинского района Ленинградской области 59-летний пассажир ударом ножа в шею убил 42-летнего мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, по пути следования автобуса 59-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя вызывающе. В ответ на неоднократные замечания со стороны потерпевшего, подозреваемый ударил его ножом в шею. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте. Другим пассажирам удалось обезвредить злоумышленника и удерживать его вплоть до прибытия правоохранителей.

По предварительной информации, подозреваемый является жителем Вологодской области, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.