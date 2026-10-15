В Великих Луках в ДТП пострадал 19-летний пассажир

12:31, 15 октября 2026, ПАИ

Автомобиль Daihatsu Hijet наехал на препятствие на улице Автомобильной у дома № 10 в Великих Луках, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, 19-летний молодой человек. Его госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.