В Великих Луках в ДТП пострадал 19-летний пассажир
Автомобиль Daihatsu Hijet наехал на препятствие на улице Автомобильной у дома № 10 в Великих Луках, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, 19-летний молодой человек. Его госпитализировали.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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