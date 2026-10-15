Псковича обвиняют в убийстве знакомого, пришедшего к нему в гости

17:38, 15 октября 2026, ПАИ

Следственные органы предъявили жителю Пскова обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 10 октября 2026 года между обвиняемым и мужчиной, который пришёл к нему в гости, произошёл конфликт. Во время ссоры хозяин квартиры нанёс гостю множественные удары ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).