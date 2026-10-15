Псковича обвиняют в убийстве знакомого, пришедшего к нему в гости
Следственные органы предъявили жителю Пскова обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области
По версии следствия, вечером 10 октября 2026 года между обвиняемым и мужчиной, который пришёл к нему в гости, произошёл конфликт. Во время ссоры хозяин квартиры нанёс гостю множественные удары ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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