В Псковской области расследуют серию мошенничеств на 3,5 миллиона рублей

12:40, 15 октября 2026, ПАИ

Серию преступлений, совершённых мошенниками, расследуют сотрудники органов внутренних дел Псковской области. Пострадавшие – жители Великих Лук, Пушкиногорского и Псковского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, злоумышленники действовали дистанционно, используя мессенджеры, телефонную связь и социальные сети.

Схема обмана варьировалась в зависимости от жертвы. Преступники под разными предлогами выманивали денежные средства: предлагали внести деньги якобы на проведение экспертизы, размещали объявления о продаже двигателя от автомобиля на одном из информационных ресурсов и получали предоплату, заманивали обещаниями дополнительного заработка на биржевой платформе. Одной из потерпевших направили вредоносную ссылку, с помощью которой пытались похитить деньги.

В результате противоправных действий мошенников граждане лишились своих денег. Общая сумма ущерба составила около 3,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество).