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Общество

Соблюдение прав граждан в изоляторах временного содержания Псковской области проверил Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в изоляторах временного содержания (ИВС) полиции Пскова, Великих Лук, Островского и Порховского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В ходе посещения ИВС Дмитрий Шахов провел беседы и опросил граждан, отбывающих административные наказания. Жалоб на нарушения условий содержания, в том числе организацию питания и обеспечение прогулок на свежем воздухе, встреч с родственниками, а также на медицинскую помощь не поступило. Личные вещи всех граждан, отбывающих наказания, находятся в сохранности, имеется их опись. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС также не было установлено. По отдельным незначительным нарушениям были направлены рекомендации по их устранению в кратчайшие сроки.

Как отметил Дмитрий Шахов, у него остались положительные впечатления о новом ИВС в Великих Луках. «Мы вместе с начальником ОМВД России по городу Великие Луки полковником полиции Дмитрием Кислициным обошли и внимательно осмотрели все помещения ИВС, поговорили с лицами, отбывающими административный арест. В этом, недавно капитально реконструированном здании, созданы не только отличные условия для несения службы сотрудниками полиции, но и обеспечены на современном уровне соблюдение всех международных стандартов в сфере прав человека к учреждениям подобного типа. Никаких жалоб на такие условия содержания не было, да и не могло быть», - считает Дмитрий Шахов. Он также отметил, что Великолукский ИВС - один из лучших в системе МВД России в регионе.

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