В Дновском и Палкинском округах стартует отопительный сезон

15:09, 24 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон начинают в Дновском и Палкинском муниципальных округах. Об этом сообщили главы округов Владимир Цветков и Ольга Потапова.

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В Дновском округе тепло в домах появится с понедельника, 28 сентября. «Сегодня проверил готовность объектов теплоснабжения – округ готов к старту отопительного сезона», – написал Владимир Цветков в своём официальном канале на платформе MAX.

Он посетил котельную на улице Профсоюзной. «В рамках подготовки к зиме мы совместно с предприятием и при поддержке областного бюджета закупили два новых котла. Один из них уже установлен и успешно прошёл проверку готовности», – отметил глава округа.

Тепло с понедельника появится как в квартирах жителей, так и на социальных объектах. «Прошу проявить терпение – система запускается поэтапно. Если в вашем доме тепло не появится в течение первых дней или вы заметите протечки, пожалуйста, сразу сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании или в ЕДДС по Дновскому району», – обратился Цветков к жителям.

В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций. «Постепенно будем подключать отопление, если днём будет тепло, то подачу температуры теплоносителя будем регулировать», – написала Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердили 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.