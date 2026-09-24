Маргарита Симоньян – о жалобах на выгорание и усталость: Это последствия насаждения психологии хлюпиков

15:38, 24 сентября 2026, ПАИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации ответила на вопрос о том, как не выгореть на работе.

«У вас выгорание? Очень жаль. Я считаю, что это и есть западная пропаганда: выгорание, личное пространство, детские травмы», – сказала Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что после того, как разрешила своим детям смотреть TikTok, они начали говорить об этих понятиях. «Когда я им разрешила что-то смотреть в TikTok, начали про это говорить, я ответила им, чтобы они сходили в детский дом. Вот идите туда и рассказывайте про это», – поделилась Маргарита Симоньян.

«Мы не такой народ. Нас хотят сделать хлюпиками. Мы народ, который пережил блокаду Ленинграда», – подчеркнула она.

Маргарита Симоньян продолжила: «Я делаю то, что должно. А потом, после рабочих обязанностей, наступают семейные обязанности, и они не кончаются, – сказала она. – Мы пришли в этот мир не для того, чтобы наслаждаться красивой картинкой. У нас очень много обязанностей».

Она заявила, что современное поколение получило возможность воспринимать усталость как отдельную проблему. «Мы первое поколение в истории человечества, у кого есть роскошь подумать: «Что-то я устал». Мы не берём прослойку дворянства в былые времена, мы берём нормальных людей. Избаловались все сейчас», – заметила Маргарита Симоньян.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» считает распространение таких представлений преднамеренным. «Я настаиваю, что это преднамеренная акция, поскольку эти понятия пришли к нам за последние 10 лет. Насаждение психологии хлюпиков, – сказала она. – Я с большим неуважением отношусь, когда люди так говорят. Вспоминайте своих бабушек».

«Я не знаю, что такое отдыхать. Когда пишу книги – отдыхаю», – добавила Маргарита Симоньян.