Маргарита Симоньян – о работе СМИ: Рассказать о проблеме ради славы – плохое целеполагание

15:59, 24 сентября 2026, ПАИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации ответила на вопрос о том, не дает ли освещение внутренних проблем региона противнику оружие, которое можно обратить против России.

«С одной стороны, напишете про дорогу, это подхватят хохлы. С другой стороны, не говорить о проблемах нельзя – мы все-таки журналисты», – сказала Маргарита Симоньян.

Во время СВО она призвала отказаться от представления о «чистой журналистике» и от журналистики ради журналистики.

По ее словам, журналисту необходимо понимать, зачем он рассказывает о той или иной проблеме. «Рассказать про раздолбанную дорогу ради славы, роста аудитории – это плохое целеполагание, это гордыня и тщеславие», – сказала Маргарита Симоньян.

В то же время она считает необходимым рассказывать о проблеме, если это может привести к ее решению. «А если хотите рассказать о дороге, потому что благодаря этому кто-то увидит проблему и отремонтирует эту дорогу – тогда это надо делать», – продолжила Маргарита Симоньян.

«Человек внутри себя знает, зачем он это делает, совесть же существует», – добавила она.

Маргарита Симоньян подчеркнула, что журналисту важно понимать последствия своей работы. «Если вы понимаете, что приносите таким образом в мир добро, а не тешите самолюбие, то первое сегодня делать надо, а второе – не надо», – заключила главред медиагруппы «Россия сегодня».