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Общество

Маргарита Симоньян заявила, что развитие ИИ может иметь серьёзные последствия для человечества

Развитие искусственного интеллекта может иметь серьёзные последствия для человечества, предупредила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. Об этом она сказала, отвечая на вопрос, как работать журналистам в эпоху ИИ.

Фото: ПАИ

«Всё плохо кончится, если не остановить развитие ИИ», – предостерегла Маргарита Симоньян. Ранее в своей книге она написала, что у человечества есть ещё в запасе несколько десятилетий, однако теперь считает, что ошиблась в своих оценках.

Маргарита Симоньян также упомянула выступление основателей нейросетей на Генеральной ассамблее ООН. «И ничего хорошего из их выступления вывести нельзя», – отметила она.

Маргарита Симоньян добавила, что ей сложно думать о судьбе журналистики, когда, по её словам, «на кону судьба человечества».

«Сейчас информация черпается из ИИ. Пока он выполняет команды в интересах стран-владельцев, но скоро он будет владеть этим всем в своих интересах», – предполагает Маргарита Симоньян.

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