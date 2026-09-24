Маргарита Симоньян заявила, что развитие ИИ может иметь серьёзные последствия для человечества

15:51, 24 сентября 2026, ПАИ

Развитие искусственного интеллекта может иметь серьёзные последствия для человечества, предупредила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. Об этом она сказала, отвечая на вопрос, как работать журналистам в эпоху ИИ.

«Всё плохо кончится, если не остановить развитие ИИ», – предостерегла Маргарита Симоньян. Ранее в своей книге она написала, что у человечества есть ещё в запасе несколько десятилетий, однако теперь считает, что ошиблась в своих оценках.

Маргарита Симоньян также упомянула выступление основателей нейросетей на Генеральной ассамблее ООН. «И ничего хорошего из их выступления вывести нельзя», – отметила она.

Маргарита Симоньян добавила, что ей сложно думать о судьбе журналистики, когда, по её словам, «на кону судьба человечества».

«Сейчас информация черпается из ИИ. Пока он выполняет команды в интересах стран-владельцев, но скоро он будет владеть этим всем в своих интересах», – предполагает Маргарита Симоньян.