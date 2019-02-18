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Культура

Псковская «Река Потудань» попала в топ-5 спектаклей «Золотой маски» по версии «Афиши Daily»

Постановка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Река Потудань» попала в топ-5 спектаклей «Золотой маски» по версии «Афиши Daily». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сергей Чехов — это наш Ромео Кастеллуччи, - говорится в аннотации издания к спектаклю. - Во всяком случае, влияния итальянского мясника-перфекциониста сибирский бородач не отрицает. Текст повести Андрея Платонова звучит в спектакле из динамиков, а на сцене зрители наблюдают за психоделической бессюжетной жизнью коридора в доме престарелых. Страшно!»

Напомним, спектакль «Река Потудань» стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме». Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина за сценографию «Реки Потудани» номинирована как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана. Итого у псковского театра шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Спектакль «Река Потудань» покажут в Москве в «Гоголь-центр» 31 марта в 20:00 и 1 апреля в 15:00. 

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