О гастролях в Пскове, философии кукольного жанра и «оживлении неживого» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:13, 24 сентября 2026, ПАИ

В эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове главный режиссёр Ивановского театра кукол Ольга Штырляева и актриса Псковского театра кукол Юлия Зубрилина рассказали о гастролях, о восприятии кукольного театра и о том, что значит «вдохнуть жизнь в неживое». Поводом стали обменные гастроли двух коллективов по программе «Большие гастроли»: ивановцы выступают на псковской сцене с 21 сентября, а в октябре псковская труппа отправится с ответным визитом в Иваново.

Главное из эфира:

– в Пскове проходят обменные гастроли двух театров кукол – псковского областного и ивановского областного;

– программа «Большие гастроли» связала два коллектива: ивановцы показывают свои спектакли на псковской сцене с 21 сентября, а в октябре псковская труппа отправится с ответным визитом в Иваново;

– по словам Ольги Штырляевой, исторически театр кукол не был предназначен для детей. Это самостоятельный вид искусства, который работает через посредника – куклу или предмет. Если в опере поют, в балете танцуют, а драматический актёр работает телом и эмоциями напрямую, то кукольник выходит на разговор со зрителем через символ. Именно поэтому театр кукол называют «странным жанром»: он более образный и символичный;

– Ивановский театр привёз в Псков три спектакля;

– «Гусёнок» – развлекательный интерактивный спектакль для малышей по пьесе Гернет. Есть поучительный момент: главная героиня меняется в процессе истории;

– «Какого цвета счастье?» – история о бродячих собаках с аллегорией на людей. Спектакль поднимает темы бережного отношения к животным, сострадания, потерь и надежды;

– «Кукла. Блокадная история» – спектакль о войне без батальных сцен. Всё решено образно: тряпочка под определённым светом, музыка, движение фонарей. В центре – человеческая история потери, обретения и единения близких;

– псковский зритель – искушённый, но благодарный. По словам Ольги Штырляевой, на первом спектакле в зале поначалу чувствовалась рассеянность, но через несколько минут произошёл перелом: зрители полностью включились в действие. «Как будто тумблер повернули», – описывает она;

– ребёнок – самый требовательный зритель. Юлия Зубрилина считает, что удержать внимание ребёнка сложнее, чем взрослого. Взрослый заплатил за билет и будет сидеть хотя бы какое-то время. Ребёнок, если ему неинтересно, просто встанет и уйдёт. При этом дети честнее в оценке: если после спектакля ребёнок начинает рассказывать о персонажах и деталях, значит, действительно погрузился. Если отвечает «всё понравилось» – скорее всего, нет;

– спектакль рождается как долгий процесс. Ольга Штырляева описывает создание спектакля как многоэтапную работу: режиссёр ищет материал, который «откликается» – действует по принципу «не могу молчать». Затем подключаются художник, композитор, актёры, цеха по изготовлению кукол и декораций, свето- и звукооператоры. Кукла должна появиться уже на первых репетициях с актёрами, чтобы те успели «присвоить» её себе;

– кукольник – это особый тип актёра. Кукольники учатся всему тому же, что и драматические актёры: сценическому движению, вокалу, танцу. Они делают дипломные работы и как драматические актёры, и как кукольники. По словам Штырляевой, выпускников сильных кукольных школ часто забирают в драматические театры: они универсалы. При этом кукольники – особый клан, их встречают как родню в любом театре кукол страны;

– «оживление неживого» – мистика профессии. Штырляева отметила, что в театре кукол много мистики, но она зависит от восприятия человека. Сам процесс – оживление неживого – уже мистичен. Многие актёры сталкивались с ощущением, что кукла «работает сама». При этом режиссёр призывает «спускаться на землю» и не ставить под сомнение психическое здоровье.