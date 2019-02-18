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Общество

Ольга Качнова: С запуском новой «Ласточки» нас ждут новые маршруты и развитие регионального туризма

Запуск нового направления поезда «Ласточка» «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск» имеет первостепенное значение для реализации межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье». Такое мнение высказала исполняющий обязанности руководителя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Благодаря поезду у туроператоров появится возможность разработать новые туристские маршруты, включающие Великий Новгород и Карелию, а также расширить ассортимент туров «выходного дня». Отдельно стоит отметить возможный эффект от введения поезда на развитие экологического и паломнического внутреннего туризма, как организованного, так и самостоятельного», — сказала Ольга Качнова.

Она также отметила, что новый маршрут будет востребован при реализации программы детского туризма «Моя Россия» и позволит расширить географию школьников, посещающих Псковскую область. В рамках проекта регион уже посетили более 2 тысяч детей из Санкт-Петербурга, Карелии, Нижегородской, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской и Волгоградской областей.

Напомним, поезд «Ласточка» соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трех регионов СЗФО — Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков — и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Поезда начнут ходить уже с 22 февраля.

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