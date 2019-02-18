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Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
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Общество

Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым состоялась сегодня, 18 февраля, в Москве. Стороны обсудили вопросы подготовки к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове, а также реализации в регионе отдельных направлений национального проекта «Наука». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Один из вопросов касался создания студенческого городка Псковского государственного университета. По контракту строительные работы на объекте должны быть закончены в июне текущего года. Михаил Ведерников обратился к Михаилу Котюкову с просьбой усилить контроль за реконструкцией объекта со стороны Минобрнауки и за содействием в скорейшем получении разрешения на использование имеющейся субсидии в объеме порядка 395 млн рублей.

Губернатор также сообщил руководителю ведомства о том, что в рамках Ганзы-2019 планируется провести Международную научно-практическую конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Ожидаемое количество участников — не менее 600 человек, среди которых ректоры российских и зарубежных вузов. Предусмотрены площадки для обсуждения национальных проектов, роли опорных университетов, проблематики подготовки кадров для цифровой экономики и другие. Михаил Ведерников пригласил Михаила Котюкова принять участие в конференции, а также обратился с просьбой оказать финансовую поддержку в подготовке и проведении мероприятия.

Оба обращения руководителя региона глава Минобрнауки поддержал.

Отдельно на рабочей встрече поднимались вопросы, связанные с деятельностью опорного вуза региона — Псковского государственного университета (ПсковГУ).

В части реализации нацпроекта «Наука» крупнейший вуз области намерен принять участие в грантовом конкурсе в целях создания в кооперации с промышленным электротехническим кластером Псковской области и институтом систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (Иркутск) научно-образовательного центра «Инновационное электротехническое оборудование». Михаил Ведерников подчеркнул, что областные власти заинтересованы в создании на базе опорного вуза региона научных образовательных центров, выполняющих научные исследования и разработки по заказам местных производственных предприятий, а также в поддержке научных исследований и разработок, направленных на решение экологических, социокультурных, демографических и других проблем субъектов РФ.

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