Бюджетные автомобили скоро исчезнут в России, считают эксперты

20:48, 18 февраля 2019, ПАИ

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что с начала года многие производители обновили цены на автомобили, которые ранее считались наиболее доступными. Так, Lada Vesta и Hyundai Solaris перешагнули отметку в 1 млн рублей. В среднем за январь цены на машины Renault выросли на 15-38 тысяч рублей, Citroen — на 20-100 тысяч, Hyundai — на 8-65 тысяч, Mitsubishi — на 20-64 тысячи. В свою очередь, «АвтоВАЗ» повысил стоимость авто на 15-25 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что в дальнейшем показатели будут только увеличиваться.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании EURussia Partners Сергея Бургазлиева, к концу года в массовом сегменте цены вырастут на 4−7%, в премиальном — на 5%.