Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора

16:45, 19 февраля 2019, ПАИ

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова директором объединенного музея региона станет «третье лицо», а не один из бывших директоров областных музеев. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в ходе заседания Совета Общественной палаты Псковской области сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Жанна Малышева также отметила, что председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев станет советником губернатора по сопровождению объединения музеев.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.